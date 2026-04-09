31/03/2026 15:19

【ＡＩ】阿里千問發布全模態大模型Qwen3.5-Omni，每百萬Tokens低於0.8元

《經濟通通訊社31日專訊》阿里巴巴(09988)旗下千問發布新一代全模態大模型Qwen3.5-Omni，據悉，該模型在音視頻理解、識別、交互等215項任務中取得SOTA（性能最佳），超越谷歌的Gemini-3.1 Pro。



據介紹，模型基於海量文本、視覺及超過1億小時音視頻數據進行原生多模態預訓練，擁有極強的音視頻理解與實時交互能力，能夠對音視頻內容生成詳細且可控的結構化描述，可識別113種語種和方言語音，以及進行36種語種和方言的語音生成。



目前，阿里雲百煉已上新Qwen3.5-Omni的Plus、Flash、Light三種API，可廣泛應用於短視頻、直播平台、遊戲、自媒體等行業。普通用戶也可前往Qwen Chat免費體驗，開發者和企業可通過阿里雲百煉平台調用該模型，每百萬Tokens輸入不到0.8元人民幣，低於Gemini-3.1 Pro價格的十分之一。(wn)