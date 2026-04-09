31/03/2026 16:25

【ＡＩ】阿里千問試水「引證」功能，對涉及時事、政策等回答作二次核查

《經濟通通訊社31日專訊》據《藍鯨新聞》報道，千問近日上線一項名為「引證」的新功能，可對涉及新聞時事、政策動態等需引用外部信源的回答內容進行二次事實核查。該功能正處於測試階段。



報道指，在實際體驗中，該功能並非始終顯示，僅當用戶提問涉及新聞時事、政策動態等需參考網絡信息的問題時，回答末尾才會出現「引證」按鈕。



點擊按鈕後，將自動進入核查模式，對回答中的關鍵信息進行智能標註：若內容有可靠、可交叉驗證的權威信源支持，則以綠色高亮標出；若信息來源模糊、存在矛盾，或尚未被主流媒體證實，則標記為紅色，並提示「需進一步核查」。



報道引述業內專家指出，當前主流AI在生成回答時，主要基於對海量網絡信息的理解與整合，其核心優勢在於高效組織和表達已有知識。然而，受限於技術架構，通常不具備主動驗證外部信息真偽的能力。千問測試「引證」功能，或是主流AI應用中首個內置回答內容事實覆核機制，既保留了原有高效響應的優勢，又主動引入可信度驗證，從而在信息整合基礎上，提升回答可信度。(jq)