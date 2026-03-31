31/03/2026 16:42

【聚焦人幣】人幣即期收升49點子，止四連跌報6.9081，全月跌0.76%

《經濟通通訊社31日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.9081，較上個交易日4時30分收盤價升49點子，止四連跌，全日在6.9016至6.9118之間波動。全月計，3月人民幣貶值0.76%，此前為連續七個月上漲。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升34點子，報6.9129。



今日人民幣兌一美元中間價報6.9194，較上個交易日升29點子，止三連跌。



市場人士表示，美國總統特朗普對中東戰事言辭反覆，市場情緒仍保持謹慎，短期人民幣料隨美元區間震盪，繼續等待局勢明朗。馬來亞銀行報告認為，離岸人民幣料維持在6.83-6.94區間交投，官方中間價與市場預期偏離較小，預計中國人行將保持匯率靈活性和雙向波動。(jq)