31/03/2026 18:00

【ＡＩ】阿里通義發布CoPaw 1.0：真正可控、穩定的個人智能助理

《經濟通通訊社31日專訊》阿里巴巴(09988)通義實驗室宣布，今天發布CoPaw 1.0新版本。阿里通義和100多位來自開源社區的貢獻者一起，圍繞四大方面升級CoPaw的能力：為CoPaw量身定制的小模型、安全機制、多智能體協同，以及記憶管理，而這四大能力的協同，讓CoPaw成為真正可控、穩定的個人智能助理。



據介紹，一個月前，AgentScope團隊正式開源了CoPaw，一款可快速部署在用戶本地或雲上環境的個人智能助理。CoPaw開源以來，獲得大量來自社區的關注和貢獻，「我們已經合併了900多個PR，有100多位來自開源社區的貢獻者，我們感謝每一位為CoPaw提交Issue和PR的社區貢獻者，你們的每一條建議和每一行代碼都讓CoPaw變得更好」。



CoPaw 1.0已全面支持本地化模型部署，一鍵低門檻安裝，即裝即用。對於希望兼顧使用體驗、推理成本、隱私安全的用戶，目前可在本地使用為CoPaw量身定制的CoPaw-Flash系列模型。(sl)