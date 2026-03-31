31/03/2026 08:40

【美國議息】鮑威爾哈佛演講警告雙向風險，聯儲局重申觀望按兵不動

《經濟通通訊社31日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾周一(30日)於哈佛大學的宏觀經濟學課堂上發表演說。他指出，聯儲局在達致「穩定物價」與「實現充分就業」的雙重職責上正同時面臨風險。



鮑威爾強調，目前的貨幣政策適合維持觀望立場，並重申聯邦公開市場委員會有決心將通脹率壓回2%的目標水平。



鮑威爾表示，儘管美國經濟依然充滿活力且具備高生產力，他對中長期經濟前景維持樂觀，但同時坦言，目前勞動力市場正處於具挑戰性的階段，失業率有上升壓力。面對通脹升溫及經濟增長放緩的潛在雙重打擊，他形容聯儲局目前面臨「雙向風險」，政策制定上沒有無風險的平坦大道。



針對通脹走勢，鮑威爾指出，儘管近期受中東地緣政治局勢及油價波動影響，但市場的長線通脹預期仍然得到良好錨定。他澄清，沒有跡象顯示聯儲局過去的購買債券行動是引發此輪通脹的主因。此外，對於美國總統特朗普加徵關稅的舉措，他認為相關貿易政策對通脹僅會構成一次性的短暫影響。(rc)