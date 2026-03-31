31/03/2026 11:09

【外圍經濟】房利美及房地美股價暴漲，對沖基金大鱷阿克曼建議買入

《經濟通通訊社31日專訊》美國按揭巨企房利美和房地美的股價周一（30日）大幅上漲，房利美股價周飆升達51%，房地美股價上漲47%。此前，億萬富翁投資者阿克曼在周日（29日）發布的一篇貼文中告訴投資者，不要再擔心伊朗戰爭，建議買入。



阿克曼表示：「世界上一些最優秀的企業正以極低的價格交易。不要理會主流媒體，這是歷史上最一邊倒的戰爭之一，最終將對美國和世界有利。我們有可能獲得巨大的和平紅利。房利美和房地美的股價低得離譜。這是市場不對稱的典型例子。兩家企業的股價可能會上漲10倍，而且這種情況可能很快就會發生。」



阿克曼的貼文是股價的催化劑。這是自去年5月特朗普提出將這兩家公司私有化以來，兩家公司股價單日漲幅最大的一次。(rc)