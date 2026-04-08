08/04/2026 15:43

【中東戰火】中信里昂：美伊停火協議或無法為海灣出口國提供足夠信心

《經濟通通訊社8日專訊》中信里昂發表研究報告指出，美國及伊朗14日停火協議很可能無法為海灣出口國提供足夠信心，讓其將產量恢復至戰前水準，但確實能釋放滯留於海峽後方的貨物，提供亟需的緩解。



中信里昂表示，雙方均有充分動機達成超過兩周的協議，但預期談判將出現邊緣政策。然而，該行解除戰爭爆發後不久所採取的防禦性立場，轉回以中國市場為基準；對台灣市場適度減持10%；對南韓市場超配15%；對澳洲市場減持20%；對印度市場超配較低的10%；對新加坡市場持平；以及對馬來西亞市場減持30%，與其他東協市場一致。



中信里昂亦指，重新將周期性納入配置，因為一旦最終和平協議制定完成，再行動可能為時已晚。(jl)



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