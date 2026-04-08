08/04/2026 16:55

《外圍焦點》歐元區公布PPI，三藩市聯儲總裁發表演講

《經濟通通訊社8日專訊》昨日美股走勢反覆，由於市場擔心中東局勢進一步惡化，道指曾跌逾400點，及後巴基斯坦提出延遲最後談判期限兩周，道指收市跌幅縮小至85點或0.2%，報46584點；標普500指數微升5點或0.1%，報6616點；納指微升21點或0.1%，報22017點。其後美國總統特朗普接受巴基斯坦提出的停火提議，暫停攻擊伊朗兩周，而伊朗方面亦同意雙方於周五（10日）在巴基斯坦首都伊斯蘭堡展開談判。消息帶動美股期貨今早急升。港股方面，恒生指數收市報25893，升776點或3.1%，成交3724億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間9日凌晨1:05am，三藩市聯邦儲備銀行總裁戴利發表主題演講，並就經濟與貨幣政策參與討論。2:00am，美國聯邦公開市場委員會(FOMC)公布3月17-18日會議記錄。



數據方面，今日5:00pm，歐元區公布2月生產者物價指數，月率料由0.7%逆轉至下滑0.6%，年率跌幅料由2.2%擴大至3%；2月零售銷售月率跌幅料由0.1%擴大至0.2%，年率升幅料由2%收窄至1.6%。(wa)