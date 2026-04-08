08/04/2026 07:52

《國金頭條》美伊今晨同意停火談判，特普宣布暫停攻擊伊朗兩周

《經濟通通訊社8日專訊》美國和伊朗政府於本港時間周三（8日）清晨分別宣布，接受巴基斯坦提出的十點停火談判建議。



受此影響，全球市場迅速作出反應，美股期貨集體上漲，美國國債期貨走強，黃金與白銀同步拉升，而國際油價明顯回落。黃金暴升120美元、原油崩跌19%。



特朗普社交媒體上發帖稱：「我同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊，為期兩周。這將是一項雙向停火！」他同時強調：該協議的生效「取決於伊朗伊斯蘭共和國同意完全、立即、安全地開放霍爾木茲海峽」。



據《紐約時報》引述三名伊朗官員的話報導，伊朗接受了巴基斯坦提出的為期兩周的停火提議。伊朗新任最高領袖穆傑塔巴批准了停火。(jf)