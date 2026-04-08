08/04/2026 08:02

【中東戰火】道指期貨漲900點，原油跌幅擴大至19%

《經濟通通訊社8日專訊》美伊停火談判，道指期貨於周三（8日）亞洲早盤跳漲900點，標普和納指期貨分別上漲2.1%和2.3%。紐約期油跌幅擴大至19%。



現貨黃金上漲2.3%，至每盎司4，810.27美元；現貨白銀上漲4.2%，至每盎司76.02美元。



此前，周二（7日）美股漲跌互現，截至收盤，道指跌85.42點，跌幅0.18%，收於46584.46點。納指漲21.51點，漲幅0.10%，收於22017.85點。標普500指數漲5.02點，漲幅0.08%，收於6616.85點。



隔夜避險資金再度湧入貴金屬市場，現貨金及紐約期金分別錄得1.3%及1.2%的升幅。現貨黃金價格日內突破每盎司4660美元關口，並一度攀升至約4710美元水平。紐約期金盤中高見每盎司4745美元，日內報4739美元。



美匯指數表現反覆，主要於100的心理關口附近遇阻爭持，低見99.77，日內報99.86，跌0.1%。美元兌日圓匯率持續受壓並逼近160大關，匯價報159.85，升0.1%。歐元兌美元表現反覆，盤中報1.1574，升約0.3%。(jf)

