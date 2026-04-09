08/04/2026 09:25

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▷ 中東戰火衝擊致產出、訂單及出口下跌

▷ 中國內地訂單連續六個月上升，企業增聘及採購 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》標普全球公布，經季節調整後，香港3月採購經理指數（PMI）由2月的53.3（近三年高位）顯著回落至49.3，反映商業景氣重回緊縮區間，幅度雖然輕微，卻是去年8月以來首次轉弱。數據顯示，中東戰爭衝擊市場需求，產出與新增訂單同時縮減。3月新增訂單的減幅為九個月以來最大，扭轉了連續五個月的擴張趨勢。受訪企業表示，中東戰事打擊消費信心、股市表現及客戶消費意願，令銷情受壓。出口貿易亦結束了連續四個月的擴張狀態，錄得跌幅。不過，來自中國內地的訂單需求連續六個月上升，惟升幅溫和。隨著需求轉弱，企業轉而減產，業務跌幅雖溫和，但結束了去年8月以來的升勢。然而，企業再度擴充人手，就業錄得溫和增長，增幅接近兩年最大，受訪公司指是為了應付近期新接訂單而增聘。業務積壓因此減少，為去年12月以來首次。採購活動擴張速度創三年最快，部分公司表示因開展新項目及連續多月訂單增長，亦有企業預期供應商可能大幅加價，因此提前採購物料。採購庫存累積幅度為九個月最大。供應商交付表現則有輕微改善，與2月延遲供貨的情況不同。＊通脹壓力紓緩，惟悲觀情緒加劇＊調查顯示，私營企業面對的通脹壓力進一步紓緩，整體成本升幅放緩至去年9月以來最小，採購價格升幅回落至七個月低位，惟員工成本增長較上月擴大。企業因競爭激烈，加價空間有限，售價調整步伐減慢，加幅為五個月最小。展望未來，企業對未來一年業務的悲觀情緒自去年7月以來最差。多家受訪公司認為，中東戰火對全球造成影響，預期客戶需求將於未來數月持續疲弱。標普全球市場財智經濟研究部副總監Annabel Fiddes表示，中東戰火衝擊市場需求，導致3月產出及新增訂單同時緊縮，有別於今年首兩月的穩健增長。客戶信心和消費力道減弱，造成本地與出口訂單需求受壓，幸好來自中國內地的銷售仍持續擴張。她指出，通脹壓力持續降溫，尤其是採購價格，但戰爭可能干擾市場及供應鏈運作，多家企業預計供應商將會加價，故於3月大幅增加採購以補充庫存。商業信心在3月潛入更深的緊縮區間。(ul)