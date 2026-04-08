08/04/2026 08:31

【開市Ｇｏ】美伊同意停火兩周，蘋果推首款折疊屏手機提日程，兆易創新董事長套現A股

【要聞盤點】



1、美國總統特朗普宣布同意暫停對伊朗的轟炸和攻擊兩周，前提是伊朗同意全面、立即且安全地開放霍爾木茲海峽，伊朗其後接受為期兩周停火提議，美伊首輪會談周五於巴基斯坦伊斯蘭堡舉行。美指期貨暴升，日經期貨截至上午7時59分上升1897.5點。



2、中東局勢緩和預期推動美國股指期貨亞洲早盤飆升，油價重挫，彭博美元指數走低。



3、美國貿易代表格里爾表示，特朗普5月訪華重點為確保稀土自由流通，目前美中經濟關係穩定。



4、中國發布供應鏈安全新規，將建立全面機制打擊間諜活動，並在外國實體施加貿易限制時賦予中方反制權。



5、中國截至3月底外匯儲備環比減少856.84億美元，至3.3421萬億美元。中東衝突壓低金價之際，中國央行連續第17個月增持黃金。



6、前日本央行委員安達誠司表示，中東戰爭推升油價，或令日本央行應對通脹壓力滯後，央行很可能7月前加息。



7、《日經亞洲》指可折疊iPhone測試遇挫或推遲生產出貨。蘋果周二股價一度跌5.1%，收市挫2.1%。隨後又有知情人士指首款折疊屏手機將於9月與iPhone 18 Pro及Pro Max一同推出，緩解了利空擔憂。



8、信置(00083)牽頭發展的將軍澳日出康城第13B期海瑅灣I，周二次輪銷售168伙，即日沽出152伙，單日套現逾11億元。同日加推第四號價單共127伙，折實售價600.69萬至949.62萬元。



9、分散式儲能繫統供應商思格新能(06656)今日至下周一(13日)在港招股，每股作價324.2元，入場費32746.96元。



【焦點股】



石油股：中石油(00857)、中海油(00883)、中石化(00386)

- 美伊同意停火兩周，油價應聲跌



金礦股：紫金礦業(02899)、山東黃金(01787)、SPDR金(02840)

- 受惠停火消息黃金與白銀同步拉升

- 人民銀行連續17月增持黃金



小米(01810)

- 本月2日加碼六成回購涉資4億元1

- 整合境內控股公司及外商獨資企業股東結構，以提高行政效率



蘋果概念股：舜宇光學科技(02382)、比亞迪電子(0285)

- 蘋果公司據悉計畫在9月發布其首款折疊屏手機，緩解市場對製造方面遇阻的擔憂



雲頂新耀(01952)

- 斥2.5億美元收購海森生物附屬拓亞太慢性病藥品市場，較估值折讓22%



康耐特光學(02276)

- 擬三個月內斥資4億元回購上限約2023萬股



兆易創新(03986)

- 董事長朱一明擬減持A股，現價計套現28億人幣



耀才證券(01428)

- 要約獨立財務顧問建議獨立股東不接納螞蟻要約



歌禮製藥(01672)

- 臨床開發治療肥胖症產品，料第三季申請美國臨床試驗



廣汽集團(02238)

- 3月銷量近18萬輛升1.7%，首季銷量升2.4%



越秀地產(00123)

- 3月銷售額101億人幣跌44%，首季銷售額跌44%



西部水泥(02233)

- 逾11億元收購南非水泥集團AFRISAM全部股權



鍋圈(02517)

- 訂3年股息政策，建議年派息率不低於60%



中寶新材(02439)

- 每股新股配售價調高至23仙仍折讓19%，今早復牌





【油金報價】



紐約期油下跌15.31%，報95.66美元/桶



布蘭特期油下跌5.78%，報103.42美元/桶



黃金現貨上升2.32%，報4814.93美元/盎司



黃金期貨下跌2.34%，報4842.75美元/盎司