08/04/2026 16:26

【國際要聞】美國法學院排名出爐，耶魯大學36年來首失榜首，史丹福獨佔第一名

《經濟通通訊社8日專訊》在《美國新聞與世界報道》雜誌最新發布的法學院排名中，耶魯法學院滑落至第二位，是該頂尖學府36年來首失第一寶座。



在這份備受關注的榜單中，自2023年以來一直與耶魯法學院並列第一的史丹福法學院，如今獨居榜首。耶魯現與芝加哥大學法學院並列第二。



耶魯法學院發言人表示，該校「專注於提供嚴謹而卓越的法律教育，並增加進入法學院及法律行業的通道和機會。」



就業率的小幅下滑似乎是該校排名下滑的原因之一。今年，94.9%的耶魯畢業生在畢業後10個月內獲得長期全職工作，這一比例低於2025年的95.5%。(rc)