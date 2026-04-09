08/04/2026 12:37

【ＡＩ】Uber運用AWS自研晶片支援每日數百萬次行程與AI模型訓練

《經濟通通訊社8日專訊》全球最大的共乘和按需送餐公司Uber表示，正在運用Amazon Web Services(AWS)擴展其基礎設施和人工智能(AI)能力。



Uber使用AWS Graviton執行個體來支援更多Trip Serving Zones，這是每次乘車和送餐背後的即時基礎設施，並已開始在Trainium上試行訓練部分AI模型，實現更快速的乘客與外送配對與全球需求處理，並且為每日數百萬用戶提供更智能、更個人化的體驗。



Uber的Trip Serving Zones系統能確保每次乘車和外賣順利運作，需要在毫秒內進行數百萬次預測並處理定位資訊。Uber正在擴大使用AWS運算、儲存和網路服務，協助為Trip Serving Zones提供即時運作支援。Uber也開始試用AWS Trainium來訓練支援其應用程式的某些AI模型。這些模型分析數十億次乘車和送餐資料，以決定派遣哪位司機或送餐人員、計算抵達時間，並向客戶推薦最佳送餐選項。(bi)