08/04/2026 12:44

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 中東衝突升溫致油價破百美元

▷ 港股投資者面臨通脹及高利率壓力

▷ Endowus智安投分析40宗地緣事件市場反應 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》Endowus智安投發表月度市場快評指，近期中東衝突升溫，油價飆升至每桶100美元以上，環球股市大幅波動。香港投資者正面對通脹重燃、利率「更高更長」及HIBOR高企的雙重壓力。在市場波動下，不少散戶再次產生「清倉避險」或「趁低吸納」等衝動行為，陷入FOMO（恐懼錯失）的心理情緒。Endowus智安投董事總經理及香港業務主管袁淇欣認為，分析顯示，試圖就著頭條新聞進出市場，往往是長期財富的最大破壞者。歷史證明，保持分散投資並堅持投資紀律，比準確預測拐點更為重要。此刻最危險的決定，正是基於恐懼而離場，紀律比勇氣更可貴。Endowus智安投分析了過去85年共40宗重大地緣政治事件，發現標普500指數在衝擊發生後一個月平均僅跌0.9%，隨後六個月平均反彈3.4%。市場最終仍由企業盈利、經濟增長、利率和創新主導，而非短暫的戰事新聞。以新冠疫情為例，成功捕捉反彈的投資者，往往是那些一直留在市場、保持分散配置的人。針對香港投資者，特別關注油價持續高企可能引發「滯脹式」風險。霍爾木茲海峽承載全球約31%的海運原油，若持續受阻，聯儲局將更難減息，本地金融條件勢必進一步收緊。但正因如此，投資者更不應追逐短期強勢主題（如能源股、半導體），或恐慌性拋售，這類反應式操作往往嚴重損害長期回報。快評指，今次市場震盪並非單純由地緣衝突引起。早在導彈發射前，代理式人工智能（Agentic AI）已引發軟件股商業模式被重新定價，六星期內蒸發了近一萬億美元市值。但同樣不建議一刀切看淡AI，正如早前不應過度追捧造成集中風險一樣。Endowus智安投的建議始終如一：堅守紀律、環球多元配置、緊扣個人理財目標。歷史一再證明，錯過反彈的成本，遠高於承受跌幅的痛苦。(bi)