08/04/2026 10:20

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▷ 美伊戰爭短期平息或為美聯儲第四季減息創造空間

▷ 東亞銀行維持標普500 2026年每股盈利預測315美元 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》東亞銀行發表研究報告表示，中東軍事行動何時完結，以及霍爾木茲海峽航道能否恢復暢通安全，將是左右未來環球經濟和利率走勢的關鍵因素。2025年第四季以來，美國經濟已呈溫和放緩的勢頭，尤其是勞工市場動力顯著轉弱，反映美聯儲減息的迫切性在危機爆發前正在提高。貨幣政策很大程度上取決於中東戰事發展。假若戰爭可於短期內平息，能源價格則有望下滑，為美聯儲第四季減息創造空間。*下調今年標普500指數目標至7090點*儘管地緣衝突未止，能源價格高企，通脹預期升溫及美聯儲減息預期下降等因素仍存，但該行認為第二季美股市場出現尾部風險機率仍有限。基於基本情景預測（布蘭特油價短線衝高後，回落至每桶90美元下方），該行維持2026年標普500指數每股盈利預測315美元（按年+13.7%），下調未來12個月預測市盈率至22.5倍，2026年標普500指數目標由7500點下調至7090點。基於較悲觀的情景預測（布蘭特油價升穿每桶120美元，油價高企持續至第三季），標普500指數季內回調幅度或達8%（至約6000點水平）。美伊戰爭爆發後，美國短期通脹預期升溫，2年期預期攀升至3%以上，反映市場憂慮地緣風險透過油價推升物價。然而對比2022年俄烏戰爭爆發時，當前通脹結構已有差異。2022年CPI飆升逾9%，主要由住房租金及核心服務主導；本輪壓力集中於能源等波動項目，核心通脹相對受控。*美伊戰爭爆發為美國經濟帶來顯著下行壓力*2022年通脹源於疫情後供應鏈瓶頸、財政刺激及勞動市場緊張等多重因素疊加；當前經濟已趨正常化，供應鏈壓力紓緩，勞動市場亦由過熱轉向均衡。此外，聯儲局已累積充足加息經驗，政策應對空間較2022年充裕。整體而言，美伊衝突確為通脹帶來短期上行風險，但料難以重演2022年全面失控局面。美伊戰爭爆發為美國經濟帶來顯著下行壓力，當前經濟韌性已不如2022年。2022年勞動市場需求旺盛，「就業人口+職位空缺數」遠超勞動力人口，顯示經濟處於超額需求狀態；GDP按月折年率亦維持正增長，個人消費及私人投資表現強勁，經濟具備抵禦能源衝擊的緩衝空間。反觀當前，美國勞動市場趨向均衡，政策利率處於限制性水平，美聯儲應對空間受限。若地緣風險持續推高油價，將進一步抑制消費及投資意願，並透過成本上升擠壓企業利潤，加大經濟下行風險。此外，財政刺激效應消退及信貸環境收緊，亦削弱經濟內生動能。整體而言，本輪美伊衝突對美國經濟的負面衝擊，預計將較2022年更為顯著。*建議輕微調低美股科技股配置比例*對於美股，該行表示，展望第二季，建議投資者善用槓鈴策略及多元投資，減低成長股的持倉部位，適量分散於多元化的主題及板塊，應對市場波動，建議輕微調低科技股的配置比例：該行認為人工智能帶來的產業變化及中長期結構性利好不變，但建議審慎選股，優先看好受惠資本開支增長的上游產業鏈，如GPU、儲存晶片、晶圓代工、光通信模組、網路及電力設備等。除看好上游行業以外，其他科技股選股準則：看好1)全棧式AI服務商；2)具技術壁壘的大模型/雲服務領先者；3)低槓桿、高現金流企業。該行建議，分散投資於其他板塊：預期能源相關股在第二季將直接受惠於能源價格上升，看好美國頁岩油生產商、天然氣供應商及出口商、能源設備股的盈利能見度提升，市佔率有機會擴大。看淡航空及交通運輸等能源成本密集的行業，亦看淡非必需消費品股，主因能源成本上升，整體消費意欲或受打擊。建議通過部分防守性倉位來平衡組合風險，例如公用、必需消費品股、醫療保健股作短期防守性部署。同時亦可以考慮周期股，如物料股，作策略性持倉。對金融股持中性看法，一方面私人信貸市場波動或會拖累板塊氣氛，另一方面今年美股市場或會迎來科技股的「IPO超級周期」，對個別金融股有支持。(bn)