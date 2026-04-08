08/04/2026 10:30

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 東亞銀行下調2026年恒指目標至29000點

▷ 悲觀情景下恒指或回調至23000點

▷ 預測內地今年經濟增長約4.8%，存準率或下調50基點 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》東亞銀行發表研究報告表示，對於港股，基本情景假設（中東戰局可於未來4至6周緩和，布蘭特油價回落至每桶90美元下方），該行將2026年恒指盈利預測從2350元下調至2300元；將NTM預測市盈率從13.1倍下調至12.6倍；將2026恒指目標從30800點下調至29000點，短期震盪屬吸納機會；看好板塊/主題包括AI雲平台、先進半導體、人形機器人、銅金礦、光伏及儲能設備、內地新型消費、內地保險、本港地產、本港交通運輸。該行續指，悲觀情景假設（中東戰局惡化/持續至第三季，布蘭特油價上升至每桶120美元並維持至第三季）:該行將2026恒指盈利預測從2350元下調至2200元；將NTM預測市盈率從13.1倍下調至11倍；．將2026恒指目標從30800點下調至24200點，第二季料面臨超過10%調整幅度（即下試23000點）；短期避險板塊/主題包括上游能源及油氣設備、油輪運輸、煤炭、新能源電力及儲能、新能源車、內地銀行、本地公用。*今年本港住宅物業價格料高單位數增長*該行提及，年初至今，MSCI香港指數跑贏其他中港市場主要股票指數，乃受惠於本港金融、消費和房地產市場表現維持向好，以及本地企業2025年盈利普遍優於預期。在基本情景下，該行對香港本地金融、地產收租、交通運輸及公用板塊維持正面看法，理由如下：利率維持低企，有利樓市銷售持續回暖；金融機構之財富管理、資產管理及IPO融資服務需求殷切；舉辦更多大型盛事活動，帶動訪港旅客和本地消費；港府加速對接國內 「十五五」規劃，更多聚焦創科、北都發展、跨境金融等方向。該行指出，在多方面增長動力的支撐下，2025年香港經濟表現強勁。展望2026年，在全球貿易政策不確定性緩解、市場流動性持續充裕以及公共投資保持高企等利好因素的刺激下，經濟復甦勢頭料將延續，全年增長應可達2.8%。受惠於利率回落、經濟持續復甦以及來港人才所帶動的置業需求進一步提升，2026年住宅物業價格預計可實現高單位數的增長。*內地今年經濟料增長約4.8%，存準率下調50個基點*該行表示，2026年初內地經濟指標全面改善，高技術產業優勢繼續鞏固出口及工業生產穩健增長，零售銷售增速回升，固定資產投資恢復擴張。今年經濟增長目標定於4.5%至5%的區間，為內地政府推動經濟轉型提供更多政策空間。預料內地在持續提升高科技製造業競爭力的同時，將進一步「促消費、擴投資」，預測今年經濟增長可達4.8%左右。內地將繼續實施更加積極的財政政策及適度寬鬆的貨幣政策，預計今年政策利率或會下調10至20個基點，存款準備金率或下調50個基點。(bn)