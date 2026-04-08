08/04/2026 10:30

東亞料黃金全年目標可望達每盎司5600美元，料第二季油價將在每桶90美元附近上落

《經濟通通訊社8日專訊》東亞銀行發表研究報告表示，中東地區在全球石油生產與儲存佔比極高，該區油氣設施遇襲，直接衝擊原油供應。隨著霍爾木茲海峽面臨封鎖風險、海灣國家減產，加上產油國短期增產力度有限，原油供需的脆弱平衡勢將被打破。即使釋放戰略石油儲備，相較海灣地區每日出口量仍屬微不足道，且儲備水平處歷史低位，料僅能提供有限緩衝。



該行表示，需求方面，短期雖受貨幣政策轉向預期及油價高企引發滯脹憂慮所影響，但中長期原油需求正穩步復甦，為高油價帶來支撐。整體而言，油價面對廣泛地緣政治風險，供應中斷的上行風險遠大於和平協議帶來的下行風險，油價易升難跌，預期第二季將在每桶90美元附近上落，整體中樞價格較戰爭前顯著抬升。



該行提及，全球央行貨幣政策轉向，帶動美元反彈及美債收益率走高，增加持有黃金的機會成本。隨著流動性收緊，美元以外資產普遍回落，黃金ETF於中東衝突後更錄得資金流出，令黃金從多重利好轉為多空交織的局面。儘管金價持續高企，全球央行增持黃金的步伐未見放緩，加上地緣政治局勢依然緊張，黃金前景仍維持審慎樂觀，全年目標可望達每盎司5600美元。(bn)