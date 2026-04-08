08/04/2026 12:20

渣打集團:近四分一企業擬增加人民幣融資，每年料可節省2%成本

《經濟通通訊社8日專訊》渣打集團發布人民幣國際化報告《流動的人民幣：企業跨境新動能報告》，顯示全球企業在貿易和供應鏈方面已經廣泛使用人民幣，但在融資和財資管理方面則有待進一步增長。



《報告》對全球19個行業近300家大型企業進行調查。結果顯示，亞洲地區的貿易活動、供應鏈系統及資本市場的建設發展，為全球企業更廣泛地使用人民幣創造條件。《報告》並引述倫敦證券交易所的數據，指企業若轉用人民幣進行營運資本融資，每年或可節省高達2%的成本。



受訪企業中，23%的收入和25%的成本皆涉及人民幣敞口，但僅得14%的債務以人民幣計價，反映企業在營運敞口與融資策略之間旳人民幣使用存在落差。有近四分之一(24%)業務涉及人民幣的受訪企業表示，將會在未來三年增加使用人民幣進行在岸及離岸融資。



渣打中國開放及人民幣國際化團隊主管吳雅思表示，目前愈來愈多國際企業已在跨境貿易、採購及供應鏈等方面廣泛使用人民幣。加上中國政府在近期發表的《十五五》規劃中，強調拓展人民幣在國際貿易和投融資中的使用，為人民幣創造更多機遇。香港近期亦推出多項措施，包括將人民幣業務資金安排總額度增加至2000億元人民幣，增強離岸人民幣流動性及便利貿易融資，配合《十五五》規劃及作為「超級聯繫人」的優勢，鞏固全球最大離岸人民幣業務中心的地位，推一步推動人民幣國際化。(bn)