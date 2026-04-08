08/04/2026 16:15

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▷ 美伊停火協議存不確定性

▷ 風險因素對油價構成支撐 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》安本投資新興市場經濟師Michael Langham認為，美伊停火協議標誌著特朗普政府，以及伊朗政權在某種程度上做出了讓步。考慮到衝突持續造成的經濟損失，一個脆弱的停火協議或許能夠維持下去，因為這些損失不僅波及相關國家，也波及全球經濟。並認為那些希望停止衝突並重新開放霍爾木茲海峽的各方將加倍努力，尋求一項能夠令美國、以色列和伊朗都滿意的妥協方案。然而，停火協議及其後續任何有條件協議的持久性都值得觀望。安本投資懷疑美國或以色列是否會同意伊朗提出的十點條件，尤其因為美國不太可能停止在海灣地區的軍事存在，而且伊朗的重建費用由誰承擔也尚不明確。此外，伊朗如何確保不再進行鈾濃縮活動的細節欠奉，也令人懷疑以色列的條件能否得到滿足。因此，安本投資認為未來兩周出現最壞情況的風險依然較大，這將對全球油價構成一定支撐。如果兩周的停火協議能夠維持，並且各方最終達成某種妥協方案，重新開放海峽，那麼這場衝突帶來的全球經濟衝擊將是可控的。安本投資認為這將會是暫時的物價水平衝擊，可能不會波及到某些經濟體的消費者或企業。在這種情況下，各國央行可以大致恢復到衝突前的政策軌道。事實上，如果大宗商品價格迅速恢復正常，市場可能會更加關注其對經濟增長的影響。這場衝突的長期影響將是全球國防開支和能源安全水平的提高，尤其是在中東和北非以至亞洲地區。減少對海峽的依賴將是海灣合作委員會的首要任務，但這也會削弱美國在該地區作為安全保障者的地位。最終，對國內需求支出的重視以及減少流向海外的儲蓄，可能會使經濟增長的重點從美國轉向亞洲、歐洲和海灣合作委員會成員國。(jl)