08/04/2026 16:15
【中東戰火】安本投資：未來兩周出現最壞情況風險仍較大，對油價構成一定支撐
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▷ 安本投資指未來兩週最壞情況風險較大
▷ 美伊停火協議存不確定性
▷ 風險因素對油價構成支撐
▷ 美伊停火協議存不確定性
▷ 風險因素對油價構成支撐
然而，停火協議及其後續任何有條件協議的持久性都值得觀望。安本投資懷疑美國或以色列是否會同意伊朗提出的十點條件，尤其因為美國不太可能停止在海灣地區的軍事存在，而且伊朗的重建費用由誰承擔也尚不明確。此外，伊朗如何確保不再進行鈾濃縮活動的細節欠奉，也令人懷疑以色列的條件能否得到滿足。因此，安本投資認為未來兩周出現最壞情況的風險依然較大，這將對全球油價構成一定支撐。
如果兩周的停火協議能夠維持，並且各方最終達成某種妥協方案，重新開放海峽，那麼這場衝突帶來的全球經濟衝擊將是可控的。安本投資認為這將會是暫時的物價水平衝擊，可能不會波及到某些經濟體的消費者或企業。在這種情況下，各國央行可以大致恢復到衝突前的政策軌道。事實上，如果大宗商品價格迅速恢復正常，市場可能會更加關注其對經濟增長的影響。
這場衝突的長期影響將是全球國防開支和能源安全水平的提高，尤其是在中東和北非以至亞洲地區。減少對海峽的依賴將是海灣合作委員會的首要任務，但這也會削弱美國在該地區作為安全保障者的地位。最終，對國內需求支出的重視以及減少流向海外的儲蓄，可能會使經濟增長的重點從美國轉向亞洲、歐洲和海灣合作委員會成員國。(jl)