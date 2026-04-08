08/04/2026 16:19

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▷ 北亞市場受油價衝擊及避險情緒影響

▷ 物流中斷等因素使油價維持溢價 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》安本投資多元資產客戶專屬方案全球副主管Ray Sharma-Ong表示，對市場而言，美國及伊朗停火能夠大幅降低短期衝突升級的風險。這種最壞情況風險的降低通常足以引發快速的價格重估，即使長期不確定性仍然存在。他提及，去年4月9日，特朗普宣布暫停原定於去年4月2日生效的對等關稅90天後，標普500指數單日飆升9.5%。當時，與當前形勢類似，仍有許多重大不確定因素。然而，極端下行風險的消除，足以引發強勁反彈。在之後的幾個月內，市場也突破了先前的高位。*若地緣政治風險溢價消退，料北亞地區反彈最強勁*他表示，基本面將重新成為焦點，如果地緣政治風險溢價消退，引領市場的將是基本面而非地緣政治。安本投資預計，受油價衝擊和避險情緒上升影響最嚴重的市場將出現最強勁的反彈。亞洲石油進口量較大的股市，尤其是韓國、台灣和日本，可能反彈最快。這些市場更容易受到能源價格波動和全球風險情緒的影響。*實際物流和運輸中斷短期難消失，油價或續維持溢價*安本投資亦預期，只要停火協議維持有效，且霍爾木茲海峽的石油運輸暢通無阻，油價就會從目前的水平回落。然而並不認為油價會回落到衝突前的水平。實際的物流和運輸中斷不會在一夜之間消失。此外，更高的運輸成本、戰爭風險保險、延誤、擁擠、改道效率低、預防性庫存以及地緣政治風險溢價等因素，都將使油價在一段時間內保持在之前的水平之上。(jl)