08/04/2026 11:40
《港元利率》港元全線向上，一個月拆息報2.08厘
《經濟通通訊社8日專訊》港元全線向上，而與樓按相關的一個月連升兩日拆息報2.07798厘，升9.197基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.34595厘，升6.327基點。
隔夜息報2.06161厘，升3.887基點；一周拆息升7.25基點，報2厘，兩周則升12.559基點，報2厘。長息方面，六個月拆息升0.554基點，報2.64131厘，一年期則無升跌，報3.05119厘。
港元匯價今日在7.8371-7.8292之間上落，最新報7.8326。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.06161厘，升3.887基點；一周拆息升7.25基點，報2厘，兩周則升12.559基點，報2厘。長息方面，六個月拆息升0.554基點，報2.64131厘，一年期則無升跌，報3.05119厘。
港元匯價今日在7.8371-7.8292之間上落，最新報7.8326。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.06161
|+3.887
|一周
|2
|+7.25
|兩周
|2
|+12.559
|一個月
|2.07798
|+9.197
|兩個月
|2.23815
|+4.982
|三個月
|2.34595
|+6.327
|六個月
|2.64131
|+0.554
|一年
|3.05119
|-
資料來源：香港銀行公會