08/04/2026 17:13

【ＡＩ】阿里巴巴據報重組AI組織架構，CEO吳泳銘任技術委員會組長

《經濟通通訊社8日專訊》據內媒報道，阿里巴巴(09988)CEO吳泳銘發布內部信，宣布AI相關組織調整，包括新設立集團技術委員會，升級通義大模型事業部，加速AI建設。



根據內部信，阿里巴巴在集團層面設立技術委員會，由吳泳銘擔任組長，成員包括周靖人、吳澤明、李飛飛。其中，周靖人擔任技術委員會首席AI架構師，李飛飛負責阿里雲技術及AI雲基礎設施建設，吳澤明負責集團業務技術平台及AI推理平台建設。



阿里同時將通義實驗室升級為通義大模型事業部，由周靖人負責；李飛飛出任阿里雲CTO；吳澤明專注阿里巴巴集團CTO工作，淘寶閃購CEO職務由雷雁群接任。(kl)