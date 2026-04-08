08/04/2026 17:36

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▷ 趙耀庭指雙方關鍵議題分歧，完整協議存變數

▷ 霍爾木茲海峽通航未明，油價料高位徘徊 More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社8日專訊》景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，美國與伊朗於周三亞洲市場開市前宣布達成為期14天的暫時停火。投資者對此消息感到鼓舞，亞洲股市顯著反彈，布蘭特原油價格急跌，美元回軟。儘管此舉為市場帶來喘息空間，但地緣政治不確定性仍未消除。要令這輪風險偏好反彈得以延續，美國、伊朗及以色列須能夠將停火轉化為持久的和平。趙耀庭對後市保持審慎樂觀，但在實現「永久和平」的局面之前，投資者需留意尚存的諸多複雜問題。伊朗提出的十點方案與特朗普總統今年3月提出的15點和平方案存在明顯分歧。例如，雙方就伊朗鈾濃縮計劃應予保留還是全面拆除的問題上，依然僵持不下。此外，雙方在多項關鍵議題上亦意見不一。未來談判勢必艱鉅，最終能否達成完整協議仍充滿變數。*油價料將於高位徘徊*趙耀庭表示，在經濟層面，市場最關注的是霍爾木茲海峽是否能按伊朗承諾恢復通航。根據伊朗的建議方案，該國承諾在技術限制考量下，透過與本國武裝部隊協調，為船隻提供安全通行安排。這意味著，即使未來兩周開始有船隻穿越海峽，航運量亦未必能迅速回復至衝突前的水平。他指出，能源市場已反映相關現實。周三亞洲交易時段，西德州中質原油(WTI)及布蘭特原油價格回落至約每桶95美元，較周二晚接近110美元顯著回落，但仍遠高於衝突前約70美元的水平。鑑於地緣政治風險仍在，油價料將於高位徘徊。另外，亞洲經濟體高度依賴能源進口，因此對中東衝突造成的影響尤為敏感。倘若霍爾木茲海峽逐步重開，將為亞洲政策制定者與伊朗就船舶安全通行展開磋商提供契機，有助紓緩短期能源及商品價格壓力，並減輕通脹風險。(kl)