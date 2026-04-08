08/04/2026 09:24
【聚焦人幣】美伊停火兩周，人幣中間價升174點子報6.8680，創近三年高
《經濟通通訊社8日專訊》隔夜美伊在戰爭升級的最後關頭選擇停火兩周，市場風險偏好快速回升。中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.8680，較上個交易日升174點子，兩連升，創2023年4月17日以來近三年新高，較市場預測偏弱約310點，上個交易日報6.8854。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.8680
|-174.00
|1歐元/人民幣
|7.9990
|+592.00
|100日圓/人民幣
|4.3169
|+50.00
|1港元/人民幣
|0.8765
|-20.60
|1英鎊/人民幣
|9.1704
|+670.00
|1澳元/人民幣
|4.8349
|+765.00
|1紐元/人民幣
|3.9681
|+394.00
|1新加坡/人民幣
|5.3671
|+116.00
|1瑞郎/人民幣
|8.6551
|+347.00
|1加元/人民幣
|4.9456
|+2.00
|1人民幣/林吉特
|0.5852
|+0.40
|1人民幣/俄羅斯盧布
|11.4570
|-280.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4086
|-417.00
|1人民幣/韓元
|217.1600
|-200.00