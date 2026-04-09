08/04/2026 11:10

【ＡＩ】智譜發布新一代旗艦模型GLM-5.1，同時提價10%

《經濟通通訊社8日專訊》智譜(02513)今日正式發布新一代開源模型GLM-5.1。OpenRouter顯示，伴隨此次發布，智譜GLM再度提價10%。調價後，GLM-5.1在Coding場景的緩存命中Token價格已接近Anthropic旗下Claude Sonnet4.6水平。這是國產大模型首次在核心場景實現與海外頭部廠商的價格對齊。



據介紹，GLM-5.1是唯一達到8小時級持續工作的開源模型，突破了當前大模型以分鐘級交互為主的局限，能夠在單次任務中持續、自主工作長達8小時，在過程中自主拆解任務、反覆試錯、修復問題並最終交付完整的工程級成果。



此外，GLM-5.1在編程能力上繼續保持領先，在最接近真實軟件開發的SWE-bench Pro基準測試中，該模型實現國產模型首次超越Opus 4.6，刷新全球最佳成績。(wn)