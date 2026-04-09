08/04/2026 10:57

【ＡＩ】微盟發布零售業首款AI Skill，接入「龍蝦」生態

《經濟通通訊社8日專訊》微盟集團(02013)近日推出首個面向零售行業的專屬AI Skill「Weimob Admin Skills」，並接入OpenClaw(「龍蝦」)生態。該Skill是中國SaaS行業首個垂直領域的專屬AI Skill，將在微盟官網開放入口，可適配包括QClaw在內的各大廠商「本地版「龍蝦」」。



商家通過自然語言對話即可調取微盟後台，輕鬆分析商品庫存、訂單銷售額、配送履約、售後情況、會員管理和導購業績等經營數據，實現「AI分析經營，人做關鍵決策」。



微盟技術副總裁肖鋒表示，微盟採取「雙路並行」分發策略，官網開放接入入口，後續該Skill也將上架「龍蝦」生態的技能廣場。未來微盟計劃面向零售經營核心環節推出更多Skill，如營促銷Skill、智能運營Skill等。(jq)