08/04/2026 11:13

【ＡＩ】DeepSeek網頁版升級：上線「專家模式」，擅長處理長程、複雜問題

《經濟通通訊社8日專訊》據《新浪科技》報道，DeepSeek網頁端昨晚悄然上線了「快速模式」和「專家模式」兩種交互模式，支持簡潔搜索和長程、複雜問題處理。



報道指，實測發現，此次升級推出的「快速模式」，更接近於此前版本DeepSeek的直接命名改變。相比之下，「專家模式」則新增了編程、法律、醫學等領域的專業知識諮詢能力。



在數理問題處理上，專家模式較快速模式有著更優的表現。當被問及7米長的甘蔗能否通過高2米寬1米的門時，快速模式給出的是「不能通過」，但專家模式則給出了「可以通過」的確定性答案，且給出了甘蔗橫截面小可像「長矛一樣將其穿過」的形象比喻。



在業內人士看來，最新上線的專家模式疑似用了更大、更強的模型--很可能就是DeepSeek V4正式版的某個形態。但由於其目前不支持文件上傳，也沒有多模態能力等，除長程、複雜問題應答能力更優化外，更多能力仍有待DeepSeek官方進一步釋放。(jq)