08/04/2026 11:07

期限 Shibor(%) 漲跌（基點/BP） 隔夜 1.2220 -0.40 1周 1.3230 -0.10 2周 1.3660 -0.30 1個月 1.4685 -0.35 3個月 1.4795 -0.45 6個月 1.4945 -0.15 9個月 1.5045 -0.15 1年 1.5165 -0.15

《經濟通通訊社8日專訊》人民銀行公布，今日進行5億元（人民幣．下同）7天期逆回購，利率持平1.4%，持平今日的5億元逆回購到期量。人行上周三和四均開展5億元逆回購操作，規模創下2015年初逆回購轉為常規操作以來的新低，上周五雖稍增至10億元，亦屬極低水平，全周累計淨回籠1702億元。人行昨日和今日逆回購操作再分別降至5億。本周公開市場有3040億元逆回購到期，其中，周二至周五分別到期3020億元、5億元、5億元、10億元。此外，今日還有1.1萬億元90天期買斷式逆回購到期，明日(周四)將有700億元國庫現金定存到期。另外，人行昨日(7日)開展8000億元買斷式逆回購操作，期限三個月，該規模較今日到期的1.1萬億元，減少3000億元。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)全線跌，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)