08/04/2026 09:38

【聚焦人幣】人民幣中間價創近三年高，即期開市升247點子報6.8350

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.8680，較上個交易日升174點子，兩連升，創2023年4月17日以來近三年新高，較市場預測偏弱約310點，上個交易日報6.8854。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開247點子，報6.8350，上個交易日即期匯率收盤報6.8597。



市場人士稱，美伊戰爭最終選擇暫停戰火，市場風險偏好大幅回升，人民幣有望擴大升勢，但中間價水平也顯示監管仍在過濾超出容忍範圍的單邊預期。



一外資行交易員稱，「美伊停火兩周，風偏回升，人民幣可能會更強」。另有市場人士認為，隨著外部不確定性下降，市場的結匯意願可能進一步上升，人民幣兌美元或測試2月底的高點。(jq)