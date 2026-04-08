08/04/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升323點子三連升，報6.8274創逾三年高

《經濟通通訊社8日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.8274，較上個交易日4時30分收盤價大升323點子，三連升，創2023年2月14日以來逾三年新高，全日在6.8243至6.8366之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)今日升破6.83，現升280點子，報6.8266，亦創三年來新高。



今日人民幣兌一美元中間價報6.8680，較上個交易日升174點子，兩連升，創2023年4月17日以來近三年新高，較市場預測偏弱約310點。



市場人士稱，隔夜美伊按下戰爭升級的暫停鍵，市場風險偏好快速回升，國際油價大跌，風險資產明顯反彈，美元和美債收益率回落明顯，市場對極限狀態下的利好反應積極，人民幣也順勢擴大升勢。



星展銀行稱，如果在這兩周內霍爾木茲海峽的船舶吞吐量恢復到可信的水平，將為美伊更明確、長期的停火奠定有利基礎。不過通脹可能會持續一段時間，這或限制市場對美聯儲寬鬆的激進押注。



三菱日聯銀行最新觀點稱，無論美伊衝突和後續談判如何發展，繼續看好人民幣和林吉特等亞洲貨幣仍是明智之舉。(jq)