08/04/2026 15:54

【中東戰火】伊朗駐華大使回應收取霍爾木茲海峽通行費：將參照其他水道相關標準

《經濟通通訊社8日專訊》美國和伊朗同意停火兩周展開談判，並就開放霍爾木茲海峽達成一致。不過霍爾木茲海峽何時恢復通航未有明確消息，同時有傳伊朗和阿曼將收取霍爾木茲海峽通行費。



據《中新社．國是直通車》報道，針對外媒普遍關注的霍爾木茲海峽是否收費的問題，伊朗駐華大使法茲里8日在北京表示，伊朗尚未出台正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。



*中國外交部：冀共同推動海峽早日恢復正常通行*



與此同時，中國外交部發言人毛寧8日在例行記者會上答問時表示，中方對有關方面宣布達成停火安排表示歡迎，中方支持巴基斯坦等國所做的斡旋努力。中方一貫主張盡快停火止戰，通過政治外交途徑化解爭端，最終實現中東和海灣地區的長治久安。中方也為此做出了自己的努力。



毛寧又指，霍爾木茲海峽是重要的國際貨物和能源貿易通道，維護這一地區的安全穩定和暢通，符合國際社會的共同利益。中方希望各方共同努力，推動海峽早日恢復正常通行。(sl)