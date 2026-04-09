08/04/2026 18:09

【ＡＩ】阿里雲與中國電信上線大灣區首個真武芯片萬卡智算集群

《經濟通通訊社8日專訊》據《IT之家》報道，中國電信(00728)廣東公司聯合阿里雲宣布在廣東韶關數據中心正式上線「粵港澳大灣區首個基於『真武』芯片的萬卡智算集群」，該集群實現了從芯片、雲平台到模型應用的全鏈路自主研發。



報道指，該集群在技術層面實現了多項關鍵突破。通過卡間RoCE高性能組網、雙平面多軌通信等技術創新，集群端到端網絡時延低至4微秒，網絡峰值利用率超過95%，能夠高效滿足大模型訓練過程中All-Reduce、All-to-all等超大流量通信需求，穩定承載千億參數級大模型的預訓練與推理任務。



在生態兼容方面，「真武」芯片全面適配主流AI生態，自研軟件棧高效適配各類主流模型、框架、算子庫及操作系統，具備統一的編程接口，可端到端支持用戶自主業務落地與擴展，大幅降低客戶遷移成本。



為進一步推動算力普惠，該集群資源同步在「廣東電信算力超市」上線，通過集約運營，面向中小企業提供按卡、按小時計費的算力零售服務。同時，集群未來預計持續擴容至十萬卡規模，惠及大灣區更多科研機構、企業政務部門以更低成本、更高效率使用算力資源。(sl)