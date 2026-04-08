08/04/2026 13:00

【中東戰火】特朗普言論不可預測，美股交易頻密度飆至紀錄高位

《經濟通通訊社8日專訊》中東地緣政治局勢變幻莫測，投資者擔心隨時被伊朗戰事的突發發展殺個措手不及。一項技術指標顯示，美股交易頻密度已飆升至紀錄高位，市場避險情緒極度緊繃。



根據Bloomberg Intelligence數據，被視為市場「驚嚇指標」的標普500指數ETF(SPDR S&P 500 ETF Trust, SPY)日均成交額，今年以來已有29次突破600億美元大關，打破了2025年全年28次的舊紀錄。



市場情緒極度脆弱，深受美國總統特朗普在社交平台上不可預測的言論牽動。周二（7日）美股走勢如「過山車」，標指一度因特朗普向伊朗施壓重開霍爾木茲海峽而急挫1.2%，隨後止跌回穩，受美伊達成兩周停火協議消息刺激，標指期貨更曾飆升2.2%。



雖然停火協議為市場帶來喘息空間，但花旗美國股票交易策略主管Stuart Kaiser警告，市場仍未能完全卸下防線。他表示：「如果停火協議能維持，對風險資產絕對是短期利好。然而，細節及持久性仍具高度不確定性，因為雙方的聲明都取決於對方的後續行為。」(rc)