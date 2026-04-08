08/04/2026 11:00

【ＡＩ】美國能源資訊署：美國2026年和2027年的電力消耗將再創新高

《經濟通通訊社8日專訊》美國能源資訊署(EIA)周二（7日）在短期能源展望報告中預測，美國電力需求將從2025年的創紀錄水平4.195萬億千瓦時(kWh)，上升至2026年的4.244萬億千瓦時，2027年則將達到4.381萬億千瓦時。



需求激增主要源自於致力於運作AI和加密貨幣的數據中心，以及家庭和企業因為暖氣和交通使用更多電力。



EIA預測，2026年電力銷售將達到以下數字，居民用戶1.520萬億千瓦時，商業用戶1.528萬億千瓦時，工業用戶1.053萬億千瓦時。



隨著再生能源產量的增加，EIA表示，煤炭發電佔比將從2025年的17%，降至2026年的16%和2027年的15%。天然氣發電佔比將從2025年的40%，降至2026年的39%，隨後在2027年回升至40%。(rc)