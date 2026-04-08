08/04/2026 13:33

【中東戰火】亞洲地區航空公司CEO：縱霍爾木茲海峽重開，航油價格需數月回穩

《經濟通通訊社8日專訊》亞洲地區的航空公司表示，雖然伊朗同意開放霍爾木茲海峽，但航空燃油價格仍需數月才能恢復正常。



特朗普宣布停火後，周三（8日）原油價格一度下跌16%，跌破每桶100美元。不過，馬來西亞航空和泰國國際航空的CEO表示，價格和供應方面的影響將持續存在。



馬來西亞航空CEONasaruddin Bakar表示：「即使戰爭停止，價格也需要很多很多個月才能穩定下來。」泰國航空公司CEO Chai Eamsiri亦表示，這是他近四十年職業生涯中遭遇的最嚴重石油衝擊。「這次主要是基礎設施遭到破壞。恢復所有的供應、設施、煉油廠和基礎設施都需要一些時間。」(rc)