09/04/2026 17:30

《外圍焦點》美國公布第四季GDP價格指數等數據

《經濟通通訊社9日專訊》美伊同意停戰兩周，並即將展開談判，中東油氣輸出咽喉霍爾木茲海峽有望重開，油價急挫，美國今年內減息預期升溫，刺激美股昨日(8日)急升，道指收升1325點或2.9%，收報47909點；標普500指數升165點或2.5%，收報6782點；納指升617點或2.8%，收報22634點。港股方面，恒生指數收市報25752，跌140點或0.5%，成交2450億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚10:00pm，國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃在IMF/世界銀行春季會議上致開幕詞。11:00pm，北約秘書長呂特發表講話。



數據方面，今晚8:30pm，美國公布第四季GDP價格指數，料維持於3.8%；第四季個人消費料由3.5%降至2%；2月個人消費料由0.4%升上0.6%；2月個人所得料由0.4%降至0.3%；連續申請失業救濟金人數料由184.1萬降至182.8萬；首次申請失業救濟金人數料由20.2萬升至21萬。10:00pm，美國公布2月批發庫存；2月批發貿易月率升幅料由0.5%擴大至0.6%。(wa)