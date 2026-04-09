25,738.40
-154.62
(-0.60%)
3,971.37
-23.63
(-0.591%)
4,566.31
-29.25
(-0.636%)
13,990.26
-52.24
(-0.372%)
70,956.5800
-113.3500
(-0.159%)
外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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09/04/2026 09:08
美匯指數報99.090，美聯儲3月會議指若油價高企今年或只減息一次
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|99.090
|99.133
|-0.043
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|158.82/86
|158.70/74
|158.56/60
|歐元/美元
|1.1656/60
|1.1654/58
|1.1660/64
|英鎊/美元
|1.3390/94
|1.3387/91
|1.3392/96
|美元/瑞郎
|0.7916/20
|0.7915/19
|0.7911/15
|美元/加元
|1.3851/55
|1.3851/55
|1.3844/48
|澳元/美元
|0.7034/38
|0.7033/37
|0.7040/44
|紐元/美元
|0.5823/27
|0.5820/24
|0.5818/22
|美元/人民幣
|6.8300/04
|6.8294/98
|6.8299/03
|美元/港元
|7.8318/22
|7.8325/29
|7.8324/28
上述報價只供參考用