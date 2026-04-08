09/04/2026 07:52
《國金頭條》中東停火道指狂飆逾1300點，原油價格暴跌逾16%
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▷ 美伊達成兩周臨時停火協議，道指升逾1300點
▷ 國際原油價格暴跌逾16%，紐約期油跌破95美元
▷ 金價上漲，美匯指數跌至99.12
▷ 國際原油價格暴跌逾16%，紐約期油跌破95美元
▷ 金價上漲，美匯指數跌至99.12
道指收市升1325.46點，或2.85%，報47909.92點；標指升165.96點，或2.51%，報6782.81點；納指升617.15點，或2.8%，報22635點。
科技重磅股表現方面，特斯拉(US.TSLA)逆市下跌約1%，英偉達(US.NVDA)升2.2%，Meta(US.META)升6.5%，蘋果(US.AAPL)升2.1%，微軟(US.MSFT)升0.6%，谷歌(US.GOOG)升3.6%，亞馬遜(US.AMZN)升3.5%。
國際油價日內狂瀉，紐約期油曾暴跌逾17%，跌穿95美元關口，低見每桶91.05美元。布蘭特期油亦一度重挫逾16%，跌至每桶90.01美元。
*市場重新評估聯儲局政策*
隨著停火協議生效，油價壓力驟降，市場隨即重新評估美國聯儲局的貨幣政策，並開始預期聯儲局有望在今年年底前重啟減息周期。
國際金價走勢向好。現貨金升0.5%，報每盎司4727美元；紐約期金則錄得1.3%的升幅，報每盎司4748美元。
美匯指數顯著回落，一度失守99重要關口，日內報99.12，跌幅約0.4%。美元兌日圓維持高位震盪，匯價再度逼近160的心理關口，日內報158.71，跌約0.5%。歐元兌美元匯價表現強勁，日內報1.165，升0.5%。(jf)