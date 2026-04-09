09/04/2026 10:22

【中東戰火】伊朗指定霍爾木茲海峽安全航線，尚未確定收費標準

《經濟通通訊社9日專訊》綜合伊朗官方和媒體報道，伊朗港口和海事組織宣布了船舶進出霍爾木茲海峽的兩條指定安全航線，但尚未確定收費標準。



據伊朗官媒報道，當局已劃定航線以避開霍爾木茲海峽主要航道上，可能存在的各種反艦水雷。所有船隻通航前，應與伊朗伊斯蘭革命衛隊海軍進行協調，並使用這些替代航線。



調整後的航線以拉臘克島為中心，該島位於伊朗阿巴斯港海岸外約30公里處。駛入船隻必須沿拉拉克島以北的航線行駛，駛出船隻必須沿拉拉克島以南的航線行駛。



針對霍爾木茲海峽是否收費的問題，伊朗駐華大使法茲里周三（8日）在北京表示，伊朗尚未磪定正式的收費方案及標準，伊方將參照目前世界上其他水道的通行收費標準以及國際法來做出決定。(jf)