09/04/2026 09:34

【中東戰火】據報港府擬設跨部門小組動態應對油價波動

《經濟通通訊社9日專訊》中東局勢持續緊張，國際油價大幅震盪，布蘭特期油價格近日一度逼近每桶120美元，對本港運輸、洗衣、航空、餐飲及零售等多個行業造成嚴重衝擊。據《大公報》報道，政府經評估後，正計劃成立跨部門應對小組，動態監控油價走勢，以便靈活調配資源，適3時支援受影響行業與市民。



＊政府擬設跨部門小組，科學化應對波動＊



據了解，政府評估後認為，外圍環境充滿不確定性，油價波動風險極高，若貿然提供補貼或進行政策干預，可能帶來沉重財政負擔。因此，任何介入措施都必須基於科學化的數據，在審慎理財與及時支援之間取得平衡。



政府正籌備成立跨部門應對小組，動態監控國際油價走勢及對本地各行業的實際影響，以便快速調動資源，按實際情況靈活調整應對策略。(ul)