09/04/2026 10:50

【中東戰火】特朗普：考慮與伊朗合資經營霍爾木茲海峽，不允許進行鈾濃縮活動

《經濟通通訊社9日專訊》美國總統特朗普開腔回應伊朗提出的十點談判要求，表示美國可能會尋求與伊朗建立一種合資機制，共同經營霍爾木茲海峽。



特朗普在訪問中被問到，是否容許伊朗向使用霍爾木茲海峽的船隻收取通行費時表示，正考慮以合資經營的方式來運作，認為是一種保障航道安全的方法，同時可以防止其他人的干擾。



白宮發言人萊維特其後表示，特朗普希望霍爾木茲海峽對運油輪及其他船隻完全開放，沒有任何限制，包括收費。



*駐中東美軍不會撤離*



另外，特朗普在訪問中強調，不會容許伊朗進行鈾濃縮活動，駐紮在中東地區的美軍亦不會撤離。



戰爭部長赫格塞思表示，美方正密切關注伊朗濃縮鈾的動向，伊朗有兩個選擇，一是將濃縮鈾交給美國，一是美軍再次行動。(rc)