09/04/2026 15:30

【ＡＩ】韓國將擴大舊電腦再利用範圍，應對晶片價格上漲

《經濟通通訊社9日專訊》韓國財政部周四（9日）表示，為應對半導體價格上漲，韓國將加強公共機構先前使用過的電腦的再利用，並擴大對弱勢群體的支持計劃。



該措施是部長級會議上宣布的一系列更廣泛應對措施的一部分，旨在穩定消費價格，因為廣泛用於桌面電腦和手提電腦的動態隨機存取記憶體(DRAM)的全球價格已大幅上漲。



韓國政府目前透過出售、捐贈或報廢的方式處理過時的電腦。去年處理的22000台電腦中，超過一半被報廢，儘管許多電腦經維修或保養後仍可用於基本用途。



政府計劃提高免費捐贈設備的比例，促進設備再利用，並使地方政府能夠更積極地將這些設備用於扶持弱勢群體的計劃中。(rc)