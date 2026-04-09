09/04/2026 12:10

中銀香港推出「中國內地購房匯款」服務，匯款範圍覆蓋內地所有城市

《經濟通通訊社9日專訊》中銀香港(02388)宣布，全面推出「中國內地購房匯款」服務，在原有大灣區購房匯款服務的基礎上，將匯款範圍擴展至內地所有城市；同時，合資格客戶由香港永久居民擴展至澳門永久居民、台灣居民及外國公民，以便利境外人士在內地購房置業，推動區域融合和人才流動。



中銀香港「中國內地購房匯款」服務讓持有「港澳居民往來內地通行證」、「台灣居民來往大陸通行證」、外國公民護照的客戶，匯出用以支付內地一手及二手物業樓盤 的購房款項至內地所有城市的收款銀行。合資格客戶須前往該行分行辦理有關服務，並可選擇以港幣、人民幣或外幣進行匯款；非人民幣匯款將由內地收款行辦理相關的兌換和入帳手續。



中銀香港個人金融產品部副總經理張穎思表示，該行自2024年推出「大灣區購房匯款」服務以來，客戶反應良好，2025全年匯款筆數按年增長63%。是次推出的「中國內地購房匯款」服務乃原有方案的優化延伸，進一步拓展匯款範圍至內地所有城市；服務對象亦新增澳門永久居民、台灣居民及外國公民，切實滿足境外人士在內地購置住房的民生需求，完善跨境金融服務生態。



此外，中銀香港大灣區「置業易」方案 為香港永久居民提供按揭貸款及物業抵押貸款服務，協助客戶北上置業或以大灣區物業作抵押融資，目前已覆蓋大灣區九個內地城市的物業。其中，按揭貸款方案提供港元及人民幣雙幣選擇。(bi)