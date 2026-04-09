09/04/2026 16:49

《本港樓市》差估署：2月私樓落成量1068伙，按月飇升近11倍，創近4個月高

《經濟通通訊社9日專訊》差估署最新的《香港物業報告每月補編》顯示，2月私樓落成量1068伙，按月大增976伙或10.61倍，創近4個月新高。



今年首兩個月私樓落成量1160伙，按年減少2350伙或66.95%，佔差估署今年預測落成量16980伙，約6.83%，仍遠低於進度。



2月落成的單位主要來自中型單位；實用面積431至752方呎的B類單位涉448伙，佔整體落成量約42%；實用面積753至1075方呎的C類單位涉378伙，佔整體落成量約35%；實用面積不足431方呎的A類單位涉及157伙，佔期內落成量約15%。



若以地區劃分，2月落成量集中在新界區，達1062伙；港島及九龍區則各有3伙。(bi)