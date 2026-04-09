09/04/2026 13:48

恒生：推出市場首創「存摺寶」，現時該行超過100萬客戶使用存摺

《經濟通通訊社9日專訊》恒生銀行公布，致力推動普及金融，讓不同年齡層的客戶能體驗方便貼心的銀行服務。為完善長者友善銀行服務，恒生推出市場首創的「存摺寶」，以近場通訊(NFC)功能為橋樑，將長者熟悉的「打簿」習慣轉移至手機上，不單考慮及尊重客戶的使用習慣，更有助銀髮一族安心享受數碼銀行服務的便利。現時恒生超過100萬客戶使用存摺，當中五成以上是恒生銀行的長期客戶，設立戶口超過30年。



新推出的「存摺寶」服務專門為持有港元存摺儲蓄戶口且沒有登記恒生個人e-Banking的客戶而設。客戶只需到分行把指定手機及「存摺寶」進行綁定，日後簡單一拍，即可透過NFC功能隨時隨地查閱港元存摺儲蓄戶口結餘、過往2年的交易紀錄，及索取過往7年的紀錄，輕鬆掌握戶口狀況。



恒生銀行零售銀行及財富管理業務主管李樺倫表示，並指出「存摺寶」為一卡一機專屬綁定，必須親身到分行核實身份，亦不設有轉賬功能。



被問及未來會否取消現有的「紅簿仔」，她回應指，現時該行採取「雙軌並行」的方法。



由即日起，客戶可帶同支援NFC的手機到鄰近恒生分行辦理「存摺寶」服務。同時，恒生銀行由即日起至5月7日期間，於中環總行地下舉行「恒生銀行存摺珍藏展覽」，展出多款極具歷史價值的存摺珍藏。(bn)