09/04/2026 10:40

國際金融協會：3月新興市場外資流出703億美元，創6年新高

《經濟通通訊社9日專訊》國際金融協會(IIF)數據反映，3月外國投資者由新興市場資產撤出703億美元(約5483億港元)，創下自2020年3月疫情引發市場暴跌以來的最大資金外流。



數據顯示，新興市場股票資金流出560億美元，屬至少20年來最大的外流規模。整體債務資金流出為142億美元，中國市場流入25億美元資金，略高於2月。相關趨勢與1月異常龐大的資金流入、以及2月仍呈正增長的資金流形成鮮明反差，為重大地緣政治衝擊後的劇烈格局轉變。



國際金融協會高級經濟學家Jonathan Fortun指出，數據突顯該地區對高油價、科技相關股票倉位重新配置的脆弱性。3月情況並不像是所有新興市場資產都出現一致、整體系統的停滯，而是將其稱為一次集中的避險事件。另外，數據尚未表明新興市場出現全面普遍的融資事件。(jl)