09/04/2026 11:30
《港元利率》港元拆息普遍向上，一個月連升三日拆息報2.32厘
《經濟通通訊社9日專訊》港元拆息普遍向上，而與樓按相關的一個月拆息連升三日報2.32321厘，升24.523基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報2.42798厘，升8.203基點。
隔夜息報2.6厘，升53.839基點；一周拆息升40.429基點，報2.40429厘，兩周則升34.524基點，報2.34524厘。長息方面，六個月拆息升5.869基點，報2.7厘，一年期則跌0.262基點，報3.04857厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8295之間上落，最新報7.8355。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.6厘，升53.839基點；一周拆息升40.429基點，報2.40429厘，兩周則升34.524基點，報2.34524厘。長息方面，六個月拆息升5.869基點，報2.7厘，一年期則跌0.262基點，報3.04857厘。
港元匯價今日在7.8355-7.8295之間上落，最新報7.8355。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.6
|+53.839
|一周
|2.40429
|+40.429
|兩周
|2.34524
|+34.524
|一個月
|2.32321
|+24.523
|兩個月
|2.35446
|+11.631
|三個月
|2.42798
|+8.203
|六個月
|2.7
|+5.869
|一年
|3.04857
|-0.262
資料來源：香港銀行公會