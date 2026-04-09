09/04/2026 17:59

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▷ 2026年首季日均成交額2767億，按年升14%

▷ 首季新股集資1099億，按年升488% More ▼ Less ▲

《經濟通通訊社9日專訊》港交所(00388)公布3月市場概況，證券市場市價總值於2026年3月底為45.9萬億元，較去年同期的40.0萬億元上升15%。2026年3月的平均每日成交金額為3040億元，較去年同期的2802億元上升8%。*首季平均每日成交金額按年升14%*2026年首三個月的平均每日成交金額為2767億元，較去年同期的2427億元上升14%。2026年首三個月的衍生權證平均每日成交金額為75億元，較去年同期的74億元上升1%。2026年首三個月的牛熊證平均每日成交金額為139億元，較去年同期99億元上升40%。2026年首三個月的交易所買賣基金平均每日成交金額為402億元，較去年同期的350億元上升15%。*首季新股集資額升4.9倍至1099億元*2026年首三個月的槓桿及反向產品平均每日成交金額為49億元，較去年同期的44億元上升11%。2026年首三個月有40家新上市公司，較去年同期的17家上升135%。2026年首三個月的首次公開招股集資金額為1099億元，較去年同期187億元上升488%。2026年首三個月的總集資金額為1502億元。2026年首三個月的期貨及期權平均每日成交量為約182.9萬張合約。2026年首三個月的股票期權平均每日成交量為約94.4萬張合約。2026年3月27日，恒生生物科技指數期貨的成交量創下1239張合約的歷史新高。(bn)