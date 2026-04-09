09/04/2026 10:07

摘要 意見回饋 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 美伊達成14天停火協議，亞洲股市反彈

▷ 雙方對伊朗鈾濃縮計劃存分歧，霍爾木茲海峽航運量未迅速恢復

▷ 布蘭特原油價格回落至每桶約95美元，仍高於衝突前水平 More ▼ Less ▲

《環富通基金頻道9日專訊》美國與伊朗於周三（8日）亞洲市場開市前宣布，達成為期14天的暫時停火。景順亞太區環球市場策略師趙耀庭指，投資者對此消息感到鼓舞：亞洲股市顯著反彈，布蘭特原油價格急跌，美元回軟；儘管此舉為市場帶來喘息空間，但地緣政治不確定性仍未消除。他認為要令這輪風險偏好反彈得以延續，美國、伊朗及以色列須能夠將停火轉化為持久的和平。*美伊和平方案存明顯分歧，霍爾木茲海峽航運量未必迅速回復*趙氏對後市保持審慎樂觀，但在實現「永久和平」的局面之前，投資者需留意尚存的諸多複雜問題。伊朗提出的十點方案與特朗普總統今年3月提出的十五點和平方案存在明顯分歧。例如，雙方就伊朗鈾濃縮計劃應予保留還是全面拆除的問題上，依然僵持不下。此外，雙方在多項關鍵議題上亦意見不一。未來談判勢必艱巨，最終能否達成完整協議仍充滿變數。在經濟層面，市場最關注的是霍爾木茲海峽是否能按伊朗承諾恢復通航。根據伊朗的建議方案，該國承諾在技術限制考量下，透過與本國武裝部隊協調，為船隻提供安全通行安排。這意味著，即使未來兩周開始有船隻穿越海峽，航運量亦未必能迅速回復至衝突前的水平。能源市場已反映相關現實。周三亞洲交易時段，西德州中質原油(WTI)及布蘭特原油價格回落至 約每桶95美元，較周二晚（7日）接近110美元顯著回落，但仍遠高於衝突前約70美元的水平。鑑於地緣政治風險仍在，油價料將於高位徘徊。亞洲經濟體高度依賴能源進口，因此對中東衝突造成的影響尤為敏感。倘若霍爾木茲海峽逐步重開，將為亞洲政策制定者與伊朗就船舶安全通行展開磋商提供契機，有助紓緩短期能源及商品價格壓力，並減輕通脹風險。*債市或造好美元進一步走弱，亞洲科技及AI類股份明顯超賣*短期內的局勢降溫有望帶動股市續升，非美國市場或將跑贏。受油價回落及通脹壓力下降影響，債市亦可能造好。隨著投資者評估停火的持久性，美元或進一步走弱。就亞洲市場而言，自中東衝突以來，亞洲科技及AI類股份出現明顯超賣；反觀美股及AI相關股份表現較佳，因為投資者將偏好轉向被視為避險及受惠於國防相關科技的資產。只要停火局勢得以維持，上述趨勢料於未來數周出現逆轉。長遠而言，中東局勢或加速亞洲出現結構上的轉變，包括更快轉向替代能源及可再生能源。(wa)*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。